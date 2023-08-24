烏防長：最快半年後才接收F16

【本報綜合報道】烏克蘭國防部長列茲尼科夫周二表示，考慮到更多人需要受訓的原因，需時6至7個月才能接收F16戰機。

列茲尼科夫指出，僅僅訓練機師並不足夠，地勤人員、技術人員及工程師亦需準備受訓，而且F16維修保養複雜，目前還不清楚訓練他們需要多長時間。惟他強調，空軍機師已展示在半年內做好準備的能力。

列茲尼科夫認為，烏軍掌握操作愛國者防空導彈及155毫米榴彈炮的時間快於預期，有信心F16將在上空作戰，解放烏克蘭領土。

列茲尼科夫續指，F16只是一個平台，還需要討論獲得的機載武器、導彈及炸彈等，更要討論供戰機使用的基礎設施。

更多人員需受訓 丹麥武裝部隊證實，首批8名烏克蘭空軍機師及技術人員已抵達斯克呂斯楚普空軍基地受訓。丹麥目前有43架F16，承諾轉讓其中19架予烏克蘭，首批6架將於明年新年前後運抵。荷蘭則擁有42架F16，但尚未決定捐贈數量。烏克蘭總統澤連斯基周一訪問雅典，與希臘總理米佐塔基斯會面，澤連斯基指希臘將協助訓練烏克蘭空軍機師。

列茲尼科夫