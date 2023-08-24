俄高層又地震 空軍總司令換人

烏無人機施襲頻頻 自俄羅斯瓦格納集團武裝叛亂失敗後，被指和該集團領袖普里高津關係密切的俄羅斯空天軍總司令蘇洛維金未曾公開露面。俄新社周三引述消息報道，蘇洛維金已被解除空天軍總司令職務，由空天軍總參謀長阿夫扎洛夫暫代總司令。

《莫斯科回聲》電台前主編維內迪克托夫周二稱，俄羅斯總統普京簽令解除蘇洛維金的空天軍總司令、特別軍事行動區域聯合部隊副總指揮職務，但法令沒有正式公布。《莫斯科回聲》被俄羅斯政府列為外國代理人，去年3月關閉。另有報道引述消息人士指，蘇洛維金因另有職掌而被免職，並接受國防部安排，他現正短期休假。

蘇洛維金因在敍利亞戰功顯赫，而有「末日將軍」之稱。他與普里高津的相識，也始於敍利亞戰場。

去年10月，俄羅斯國防部長紹伊古任命蘇洛維金為特別軍事行動地區聯合部隊總指揮後，蘇洛維金立即重用瓦格納，並給予對方大量軍事資源，讓他們協助攻打巴赫穆特。瓦格納則為後來俄軍佔領巴赫穆特，打下了良好基礎。

蘇洛維金疑早知僱傭兵叛變 但隨着俄烏戰事陷入膠着，俄軍今年1月出現重大人事變動，改由總參謀長格拉西莫夫出任特別軍事行動地區聯合部隊總指揮；原總指揮蘇洛維金則被貶為格拉西莫夫副手之一。自此，俄國防部給予瓦格納的軍事資源不斷減少，雙方矛盾漸增；普里高津也經常在社交媒體上痛罵紹伊古以及格拉西莫夫，甚至威脅退出巴赫穆特戰場。

至今年6月，爆出了震驚全球的瓦格納集團兵變，蘇洛維金曾在兵變當日力勸普里高津回頭是岸。不過該事件之後，蘇洛維金一直沒有公開露面，多家西方傳媒及部分俄羅斯自媒體稱，蘇洛維金對瓦格納叛亂事先知情、甚至牽涉其中，事後受到關押及審查。

關於蘇洛維金的最終下場，克里姆林宮未公布答案。有俄媒分析認為，一旦蘇洛維金被拿下，則標誌着普京對俄軍高層的清算已進入下一階段，蘇洛維金的高參們未來也將被踢出指揮系統；而國防部內部應已完成整合工作，相信不會影響俄軍的對烏特別軍事行動。

莫斯科金融區遇襲 機場暫關 戰況方面，烏克蘭無人機連日襲擊俄羅斯首都莫斯科，莫斯科市長索比亞寧周三指一架無人機當天凌晨飛入莫斯科市中心，擊中莫斯科市金融區的一幢在建大樓。受事件影響，莫斯科機場暫時關閉。

此外，俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫表示，烏克蘭無人機於周三上午襲擊州內一處娛樂設施，造成3名男子死亡。本報綜合報道

蘇洛維金被解除空天軍總司令職務。 戰火持續，俄軍人事變動不斷。 阿夫扎洛夫 今年6月爆出了瓦格納集團兵變。 俄方曾檢獲疑似烏軍無人機。