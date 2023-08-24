內地倡飲品冰量顧客決定

【本報綜合報道】中國消費者協會、中國商業企業管理協會昨日提出倡議，飲品加冰需以尊重消費者合法權益為前提。餐飲經營者應根據消費者的實際需要提供「多冰」、「正常冰」、「少冰」、「去（走）冰」或通過備註方式調整加冰數量等個性化選項。

中消協表示，近日有消費者選購飲品時，發現冰塊含量佔飲品總量的三分之二，冰塊過多導致飲用體驗感變差。也有消費者反映，部分飲品在手機點單頁面的溫度選項只有「冰」，有飲料店甚至拒絕為飲品「走冰」。中消協和中國商業企業管理協會因此就尊重消費者的知情權、自主選擇權和公平交易權三方面對餐飲經營者提出倡議。

籲業者主動詢問 倡議指出，消費者購買飲品時，餐飲經營者應主動詢問消費者是否需要加冰及加多少冰。若確實無法走冰，經營者應在消費者點單時提示。在提供消費者自主選擇方面，餐飲經營者可以將飲品和冰分開，由消費者自主決定是否加冰或加多少冰。餐飲經營者可以在點餐台、廣告單及食物圖片等顯眼處明示顧客有要求飲品不加冰的權利。若消費者對加冰容量提出疑問時，餐飲經營者應予以及時、正面的答覆。