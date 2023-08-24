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片仔癀前董事長涉違紀受查
福建漳州紀委監委通報，經漳州市委批准，漳州市紀委監委對漳州片仔癀藥業股份有限公司（即片仔癀）原黨委書記、董事長劉建順嚴重違紀違法問題立案審查調查，以及開除黨籍處分。片仔癀主要業務分為醫藥制造業、醫藥流通業及化妝品業等，資料顯示60歲的劉建順從14年3月至21年4月擔任片仔癀董事長。（綜合報道）
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