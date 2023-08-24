涉槍械爆炸罪案 降16%

【本報綜合報道】中國公安部周二通報，今年以來內地持槍、爆炸犯罪案件同比下降16%。同類犯罪案件近年持續大幅下降，去年更降至歷史最低，使中國成為世界上槍爆暴力犯罪發案最低的國家之一。

今年破案1.3萬宗 公安部治安管理局副局長亓希國當日在北京舉行的記者會上指出，圍繞境內製販、網上販賣、境外走私三個重點，該部集中於緝槍、治爆、淨網三個戰場，掛牌督辦70宗重大槍爆案件。今年以來，各地共查破槍爆案件1.3萬宗，打掉犯罪團夥37個，搗毀窩點258個，抓獲違法疑犯1.4萬人。遼寧、吉林、江蘇、浙江、四川等地公安機關破獲了一批特大非法製販槍爆物品案件。

各地公安機關又對槍爆問題突出的地區進行滾動式排查，今年以來共收繳槍枝4.3萬支、子彈110萬發、炸藥25噸、雷管10.3萬枚。此外，公安部對17個槍爆問題重點地區進行掛牌整治。今年以來，各地共排查槍爆從業單位299萬家次，整改安全隱患1.1萬宗。各地接到民眾舉報槍爆線索1,052條，據此查破案件379宗。