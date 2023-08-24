中美洲議會排除台灣 美議員譴責

巴拉特

【本報綜合報道】中美洲議會周一通過提案，撤銷台灣立法院的觀察員身份，改由全國人大取代。美國國會跨黨派議員周二批評這是對民主的襲擊，美國應支持台灣獲得應有國際地位。

全國人大取代觀察員身份 美國眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨籍議員巴拉特（Mario Diaz-Balart）譴責中美洲議會的決定，指出台灣是美國重要民主盟友與夥伴，拜登政府應支持並促進台灣在國際舞台獲得應有地位。

另外，共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）亦指稱，美國必須持續與台灣站在一起，對抗中國大陸擴大全球影響力。參議院外交關係委員會西半球事務小組主席、民主黨籍議員凱恩（Tim Kaine），以及共和黨參議員盧比奧發表聯合聲明，譴責中美洲議會排除台灣，並納入大陸。

中美洲議會1991年成立，為區域性議會組織，成員國包括危地馬拉、薩爾瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加，現在只有危地馬拉與台灣有邦交，而台灣於1999年加入成為永久觀察員。

布萊克本 凱 恩