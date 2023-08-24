倡打造兩岸經貿示範區 侯友宜提金門6主張

他強調，金門地理有其特殊性，在兩岸也有關鍵性，他以國民黨總統參選人的身份思考如何長期發展經濟，讓兩岸能夠經濟穩定，沒有戰爭，永續走下去。侯友宜表示，未來將會透過協商讓金門與對岸指定地區進一步鬆綁人貨進出限制，逐步擴展到租稅減免優惠，打造更便利的經商環境，並且擴增港口設施與容量，讓航班更穩定、班次更密集，也提升船班噸位，擴充人貨往來數量。