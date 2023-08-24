中國半月破兩諜案 直接點名涉CIA

中國社科院法學研究所所長莫紀宏撰文稱，間諜分子是有高度隱蔽性、專業性和危害性的特殊違法犯罪群體，反間諜工作不同一般執法活動，具高度專業性、對抗性和危險性，國家安全機關與間諜組織之間「沒有硝煙」的殘酷鬥爭和激烈博弈無處不在。莫認為，在有效發揮反間諜工作專門機關作用的基礎上，需建立社會組織和公民個人廣泛支持的反間諜工作網絡和體系，最大限度發揮民眾在當中的主動性和積極性。