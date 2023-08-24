中國半月破兩諜案 直接點名涉CIA
【本報綜合報道】內地周一公布破獲一宗涉及美國中央情報局（CIA）的間諜案，是短短十幾天內，國家安全部官方微信第二次點名CIA。內媒周二指出，兩宗案例均涉及中方在海外留學人員，當中透露的細節值得警惕。
中國社科院法學研究所所長莫紀宏撰文稱，間諜分子是有高度隱蔽性、專業性和危害性的特殊違法犯罪群體，反間諜工作不同一般執法活動，具高度專業性、對抗性和危險性，國家安全機關與間諜組織之間「沒有硝煙」的殘酷鬥爭和激烈博弈無處不在。莫認為，在有效發揮反間諜工作專門機關作用的基礎上，需建立社會組織和公民個人廣泛支持的反間諜工作網絡和體系，最大限度發揮民眾在當中的主動性和積極性。
內媒指CIA持續進行竊秘
內媒表示，國家安全部兩次通報分別發生在日本和意大利的間諜案，都直接點名CIA；指摘CIA長期在世界各地秘密實施「和平演變」和「顏色革命」，持續進行間諜竊密活動。據其統計，CIA數十年來至少推翻或試圖推翻逾50個他國合法政府，在相關國家引發動亂，而CIA只承認其中7宗。
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