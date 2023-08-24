兩岸國際

內地農村建設構想 鼓勵退休人士返鄉

內地鼓勵退休幹部回鄉定居，充當產業發展指導員。 內地鼓勵退休幹部回鄉定居，充當產業發展指導員。
內地鼓勵退休幹部回鄉定居，充當產業發展指導員。
促人才資金技術回流
內地農業農村部、國家發展改革委、退役軍人事務部等9部門近日聯合印發《我的家鄉我建設活動實施方案》（下稱《方案》）促進人才、資金、技術下鄉，鼓勵引導退休幹部、退休教師、退休醫生、退休技術人員、退役軍人等回鄉定居，當好產業發展指導員、村級事務監督員、社情民意信息員、村莊建設智囊員。
方案提出，要動員能人回鄉建設，導品行好、有能力、有影響、有聲望、熱衷家鄉建設事業的專業人才、經濟能手、文化名人、社會名流等能人，回鄉參與建設。聘任一批有威望、講公道的回鄉能人作為鄰里矛盾調解員，積極探索「包案化解」等工作方法。
倡導大學生參與建設
方案亦提出支持設計下鄉服務，引導愛鄉村、懂農民、熟悉當地情況的設計師及團隊下鄉，為鄉村建設提供技術服務，開設鄉村建設講堂，幫助培養本土設計人才。方案也倡導大學生到鄉建設，鼓勵在外就讀大學生充分利用寒暑假、小長假、實習期，積極參與家鄉建設。引導大學生以家鄉為標本開展社會實踐活動，立足學業關聯課題和家鄉建設需求，走百家、進百家，拜農民為師和農民交朋友，把論文寫在大地上。
此外，方案建議加強宣傳激勵，對在鄉村建設工作方面作出突出貢獻的組織或個人，按照國家有關規定給予表彰獎勵。對服務家鄉意願強烈的在鄉人才，符合條件的優先納入村級後備力量加強培養使用。支持行政村設立榮譽牆，營造行善、崇善、尊善氛圍。鼓勵各地對家鄉建設貢獻大的企業和個人，按規定予以項目留名支持。本報綜合報道
方案建議對在鄉村建設工作方面作出突出貢獻的組織或個人予以表彰獎勵。方案建議對在鄉村建設工作方面作出突出貢獻的組織或個人予以表彰獎勵。
方案建議對在鄉村建設工作方面作出突出貢獻的組織或個人予以表彰獎勵。
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