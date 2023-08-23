兩岸國際

男子首次買彩票即中獎
相信不少人自認無「中獎命」，甚至一生沒有買過一張彩券。美國北卡羅萊納州男子伊夫斯（Michael Eaves）早前透過手機應用程式，首次購買一張僅一美元（約7.8港元）彩票，結果贏取獲逾33萬美元（約257.4萬港元）獎金。他計劃用一部分獎金支付房屋及汽車支出，另把部分贈予慈善機構及教堂。
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