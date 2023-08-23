修復油畫耗18年 黑奴肖像終重現

在允許奴隸制度背景下，美國富裕白人家庭一度畜養「黑奴」，直至已故總統林肯19世紀中葉發布《解放奴隸宣言》後才發生改變。當地傳媒周一報道，紐約大都會藝術博物館即將展出一幅經修復、描繪一戶白人家庭孩子油畫，重現畫中一名黑人男性奴隸肖像。博物館負責人形容畫作罕見，具有巨大歷史及藝術意義。

經長達18年時間，該幅於1837年由法國新古典主義肖像畫家阿芒（Jacques Amans）所繪油畫接近完成修復。它本身畫上了路易斯安那州新奧爾良銀行家弗里（Frederick Frey）3名孩子與當時15歲的黑奴貝利澤爾（Belizaire）人像，其中貝利澤爾的肖像後來被人刻意以顏料覆蓋，直至現在終於可以重現眼前。

專家指與白人兒童關係親密 由該幅名為《貝利澤爾與弗里的孩子們》油畫可見，3名弗里孩子身處油畫前方，貝利澤爾則企在後方。一間總部設在德國柏林、負責買賣及研究藝術品公司認為，油畫顯示4人關係親密，縱使貝利澤爾身為奴隸，卻是一名重要家庭成員。

當談及館方即將對外展示該幅油畫時，大都會藝術博物館總監及行政總裁霍萊因（Max Hollein）形容它是國家最罕見且紀錄最完整黑人肖像油畫之一，描繪貝利澤爾與白人家庭之間的關係。油畫前度主人西米恩（Jeremy K. Simien）曾研究貝利澤爾的下落，估計他較畫中其餘孩子長壽，此後命運成謎。本報綜合報道