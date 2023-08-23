指揮能力欠佳 駐日美軍艦長免職
【本報綜合報道】美國海軍第七艦隊司令托馬斯上周六免去駐日海軍神盾驅逐艦霍華德號艦長伊川健治（Kenji Igawa）職務，稱對他的指揮能力失去信心；神盾巡洋艦羅伯特‧斯莫爾斯號前艦長安吉里納斯（Edward Angelinas）將暫代職務。
伊川健治將調任至第七艦隊司令部參謀職位，美國海軍水面艦艇部隊發言人解釋，伊川健治被免去艦長職務並非行為不當所致，而是表現問題，同艦執行官和高級士官長未被免職；又強調海軍指揮官個人和職業行為都要達到很高標準，他們應該堅持責任、可靠和領導最高標準。
美海軍今年內第5人
伊川健治來自加州蒙特雷帕克市，2004年在美國海軍學院畢業，曾經擔任霍華德號副艦長，去年12月接任艦長。他是今年第5位因失去信任而被免職的美國海軍艦長，也是繼神盾驅逐艦約翰‧芬恩號艦長岡薩雷斯（Angela Gonzales）今年5月被免職後，第2位駐日本橫須賀美軍艦長被免職，但他被免職與調查岡薩雷斯無關。
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