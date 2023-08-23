指揮能力欠佳 駐日美軍艦長免職

伊川健治將調任至第七艦隊司令部參謀職位，美國海軍水面艦艇部隊發言人解釋，伊川健治被免去艦長職務並非行為不當所致，而是表現問題，同艦執行官和高級士官長未被免職；又強調海軍指揮官個人和職業行為都要達到很高標準，他們應該堅持責任、可靠和領導最高標準。

美海軍今年內第5人

伊川健治來自加州蒙特雷帕克市，2004年在美國海軍學院畢業，曾經擔任霍華德號副艦長，去年12月接任艦長。他是今年第5位因失去信任而被免職的美國海軍艦長，也是繼神盾驅逐艦約翰‧芬恩號艦長岡薩雷斯（Angela Gonzales）今年5月被免職後，第2位駐日本橫須賀美軍艦長被免職，但他被免職與調查岡薩雷斯無關。