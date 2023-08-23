英產科護士殺7嬰 拒出庭無悔意囚終身

針頭注空氣灌奶下毒肢體攻擊 英國產科女護士萊比（Lucy Letby）乘工作之便殺死7名嬰兒，而且試圖殺害6名嬰兒未遂。法院周一判她終身監禁，成為英國歷史上第4名被判終身監禁的女性。被告萊比拒絕出庭聽取判刑；首相辛偉誠斥萊比的行徑是「懦夫」。

案情指，萊比2015年起於切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）新生兒部任職護士。期間醫院新生嬰兒死亡比例異常地高，院方在同年10月展開調查，發現新生嬰兒都死於喪失心肺功能，手腳上也出現不尋常的斑點。

另有10多名嬰兒被害獲救 院方隨後報案，警方2017年開始展開調查，推測上述新生嬰兒恐怕是被殺，並發現有10多名嬰兒也發生過類似情況，所幸被及時救回。警方鎖定萊比，因她曾與遇害嬰兒有密切接觸。萊比2018年和2019年兩度被捕調查，至2020年11月再次被捕。她被揭利用針頭注射空氣、強行灌奶、胰島素下毒、肢體攻擊等方式，殺害5名男嬰及兩名女嬰。

經歷10個月的審判後，萊比被判犯下7項謀殺罪和7項謀殺未遂罪。審理案件的法官戈斯（James Goss）指出，萊比的行為殘忍且深謀遠慮，認為被告完全違背了人類養育和照顧嬰兒的正常本能，嚴重背叛民眾對醫療護理行業的信任，考慮到警方在她家中搜出遇害嬰兒的紀錄，而且被告沒有任何悔意，所以不會有任何減刑的因素。

在庭上，受害嬰兒的父母哭泣不已。其中一名受害嬰兒的父親在聲明中表示：「萊比摧毀了我們的生活。我對她的憤怒和仇恨永遠不會消失。」警方此前搜查萊比的住所時，發現其親筆所寫字條，當中寫了「我不配活下去」、「我是一個可怕的邪惡的人」。戈斯指出，只有萊比知道她的犯罪原因。本報綜合報道