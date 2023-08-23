伊朗稱威脅迫降直升機 美否認

【本報綜合報道】美國海軍一批艦艇上周四過航霍爾木茲海峽，由阿曼灣駛入波斯灣。伊朗傳媒周日公開現場畫面，聲稱當時護航的美方直升機侵犯伊朗領海上空，最終在伊朗革命衞隊威脅開火後才緊急降落軍艦；美國國防部周一否認伊朗說法。

當天穿越霍爾木茲海峽的美國軍艦，分別是兩棲攻擊艦巴丹號、船塢登陸艦卡特‧霍爾號、神盾驅逐艦托馬斯‧哈德納號。伊朗傳媒公開從水上及空中拍攝的畫面，宣稱數艘伊朗革命衞隊海軍快艇伴隨該批美國軍艦航行，同時至少兩架伊朗無人機在上空監視。畫面顯示美國海軍陸戰隊一架UH1Y直升機及一架AH1Z直升機、美國海軍一架MH60S直升機飛行從空中掩護軍艦通過海峽。畫面播出的聲音語帶威脅地下令美方直升機，若不降落軍艦就開火；畫面最後顯示直升機停在巴丹號飛行甲板。

威懾伊朗 兩美艦赴中東戒備 美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）回應時強調，所有關於美國部隊遭攔截或被迫降落的報道都是錯誤及不準確，認為這只是伊朗的宣傳伎倆。為了阻止伊朗強行扣押航經該國的商船，美國調派巴丹號與卡特‧霍爾號到中東地區戒備；美方也訓練為數20名海軍陸戰隊成員，將作為威懾伊朗的手段，準備登上商船護航。