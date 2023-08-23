峰會聲明批評中國 韓稱冀改善與華關係

【本報綜合報道】美日韓三國峰會上周五在美國馬里蘭州大衞營舉行，會後發表的聯合聲明有批評中國。南韓國防部長李鐘燮周一表示，美日韓三國加強合作有望推動韓中關係改善；外交部長朴振指，韓方在峰會結束後通過首爾和北京的外交渠道，向中方詳細說明峰會的意義。

李鐘燮周一出席國會國防委員會全體會議，指輿論稱美日韓三國加強合作恐為韓中關係帶來負面影響，但政府不以為然，認為反而是韓中關係得到改善的可能性增大；又稱加強安全合作定將有利經濟發展，對築牢朝鮮半島安全防線十分有利，因此政府開展相關工作。美日韓三國峰會結果等同建立準軍事同盟的說法，他認為用詞不恰當；至於朝鮮半島有事時韓方會否與日方協商，他稱會但下一步流程待定。

韓外長：不針對特定一方 另外，朴振表示，美日韓三國峰會不排斥或針對特定一方，聲明提及反對印太海域發生任何依靠力量單方面改變現狀的企圖，是指攻擊性行動案例。他強調，韓方願與中方基於相互尊重、互惠精神構建成熟健康的關係，為此將繼續與中方保持溝通。他認為，美日韓三國合作不代表與朝中俄的對峙或矛盾，完全可通過溝通推動外交關係穩定發展，希望中俄兩國一起構築基於規則的國際秩序。