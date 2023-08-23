視察風災重建 金正恩轟官員不作為

金正恩

【本報綜合報道】受熱帶風暴「卡努」影響，北韓平安南道南浦市560多公頃海塗區域被淹。朝中社報道，領袖金正恩周一視察救災重建現場時批評一眾幹部不擔當、不作為，更點名總理金德訓的內閣行政經濟紀律愈來愈亂，破壞國家經濟工作。

點名總理 破壞國家經濟 金正恩表示，當數天前得悉安石海塗水田被淹後，他派出多名黨中央委員會書記到場指揮救災工作，同時動員軍隊投入救災工作；惟內閣、省、中央一級機關負責幹部不到場視察，即使金德訓到場也只是「走馬觀花、蜻蜓點水」，最後派出副總理接替工作。此外，他指摘建設工程馬虎，內閣全不知情，所有行政經濟工作不隨指揮棒行動而各行其是，反映行政經濟紀律紊亂不堪，結果釀成「人災」。

金正恩再次批評內閣總理提交相關報告並不像樣，把救災工作幾乎全部交予軍隊，反映金德訓工作安排散漫不堪，「不像個指導國家經濟司令部的總理，還不配當負責人民生活的主婦」，對其思維及行動深感遺憾，有必要認真檢查其工作態度及思想觀點。他強調必須在最短期內，加快完成海塗救災重建工作，盡快結束潰壩重建工程同時，確保可還原恢復水田面積，確保水稻產量不降低等措施。

報道指，金正恩將集中檢查海塗建設局、國家建設監督省、平安南道海塗建設綜合企業、南浦市國土環境保護管理局及南浦市建設監督局，呼籲各級單位全體幹部及勞動群眾履行責任，發揮愛國及忘我精神。