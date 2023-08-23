朝將再射人造衞星 警告熱核戰風險升

北韓預告發射人造衞星位置圖

美日韓峰會後首作回應 美國與南韓展開代號「乙支自由護盾」聯合軍事演習之際，日本昨日指接到北韓通知，朝方明日凌晨零時至下周四凌晨零時發射人造衞星。北韓官方傳媒亦首度回應美日韓三國「永續」合作，警告「熱核戰」步步逼近朝鮮半島。

日本海上保安廳表示，北韓水路管理部門昨日凌晨通報，由於即將發射人造衞星，所以在海上設定危險區域，其中兩個位於朝鮮半島以西的黃海海域，餘下一個位於菲律賓以東的菲律賓海海域，它們都是殘骸預測墜落地點。北韓對上一次發射人造衞星是今年5月31日，但搭載軍事偵察衞星的千里馬一號運載火箭，因引擎失去動力而墜落在黃海海域，殘骸被南韓軍方成功打撈。

朝5月發射失敗 韓打撈殘骸 美日韓三國上周五舉行大衞營峰會，確認三邊合作制度化，今次北韓發射人造衞星成為上述三國聯手應對的首個重大挑戰。日本首相岸田文雄下令相關政府部門，與美韓兩國合作強烈要求朝方不要把計劃付諸實行；防衞大臣濱田靖一在上次北韓發射人造衞星時，向自衞隊下達的擊落導彈「摧毀措施命令」仍然有效；日方可以在朝方運載火箭殘骸落入其疆域時攔截。值得一提的是，9月9日是北韓建政75周年，韓聯社認為朝方今次發射人造衞星，可能為該重大節日獻禮。北韓把上次發射失敗定性為「最嚴重的缺陷」，南韓國家情報院上周四向國會情報委員會表示，北韓上月起集中展開運載火箭引擎燃燒試驗。與此同時，綜合船舶動態數據及日本網民發布的照片，美國海軍導彈測量船霍華德‧洛倫岑號昨駛離日本神奈川縣橫濱港，或出海準備監控北韓發射火箭。

另一方面，朝中社昨發表題為《共和國的武裝力量絕不手下留情》的評論文章，首次提到美日韓三國大衞營峰會，聲稱在峰會簽署的協議文件墨汁還未乾，執行協議的軍事演習就揭幕；一旦這場「戰爭預演」執行最新達成的協議事項，熱核戰距離朝鮮半島就愈來愈近。文章最後警告，北韓力量正等待瞄準擊發的一刻。本報綜合報道