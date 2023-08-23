獲482票 社他當選泰國總理

社他

【本報綜合報道】泰國國會聯席會議昨日再次舉行投票選出新總理，為泰黨代表、與前總理他信關係密切的社他（前譯：斯雷他）獲得黨內推舉，成為唯一總理候選人。最終他獲得國會過半票數正式當選新總理，結束歷時超過一個月的政治亂局。

為泰黨黨魁崇拉楠早上11時左右提名社他成為總理，獲得議長萬諾確認為唯一候選人。上議院及下議院目前分別有249名議員及500名議員，當地選舉制度規定，總理候選人需要在這749名議員當中，取得375票才成功當選。社他在482名議員支持下成為第30任總理，根據投票結果，165名議員投反對票，另有81名議員投棄權票。

多年來與他信關係密切 60歲的社他是地產大亨，多年來與他信保持密切關係，外界預期他上任後會聚焦解決國家經濟問題。社他上周受訪時表示，期望改善所有國民的生活，直言唯一敵人就是貧窮及不平等。由上月開始，泰國合共舉行3次總理投票，前進黨黨魁皮塔上月13日首輪投票闖關失敗，同月19日次輪投票遭國會否決競逐總理資格。

早在投票舉行前，上議員旺猜周一預計，社他將獲至少190名上議員支持；連同為泰黨執政聯盟的下議員支持，將獲過半票數，有望成為新總理。