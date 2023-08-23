結束15載流亡返泰 貪腐罪成他信囚8年

泰國政局迎來新變化，前總理他信結束15年的流亡生涯，昨日乘坐私人飛機回國。他落機後隨即被帶到最高法院，並因3項先前定罪的罪名入獄8年。當地國會同日稍後亦成功選出下任總理，當選人社他（前譯：斯雷他）被指與他信關係密切。分析認為，雖然他信長年身在海外，但在國內仍然有一定的影響力。

74歲的他信2001年至2006年擔任總理，其後因軍方發動政變而下台，更捲入貪污案被起訴，2008年起流亡。隨着泰國迎來民選政府，他信決定回國，其胞妹兼同樣因案而流亡的前總理英祿，昨日在社交網發布照片及影片，可見她在新加坡一個機場休息室擁抱送別兄長。他信登機前與機組人員握手，步入機艙前向在場人士揮手告別。英祿其後在社交網祝願兄長安全回國，指一切都會順利，更叮囑他保持身體健康。

數百名紅衫軍 聚集機場迎接 當地時間上午9時，載有他信的私人飛機降落曼谷廊曼國際機場，機場外有數百名「紅衫軍」聚集，他們是來自全國各地的他信支持者。他信女兒貝東丹在社交網上載照片，可見她與家人在機場貴賓室與父親團聚；貝東丹寫道：「我的父親已經安全返抵泰國，並且已經進入法律程序。」他信短暫離開客運大樓露面，他先向泰王佛齊拉隆功與王后素提達的畫像鞠躬，之後才向在場支持者揮手及雙手合十問好。

相隔多年再次踏足國土後，他信由移民警察局帶到最高法院；警方向法官指當事人在審結的案件被裁定罪成，並因逮捕令而通緝。他信捲入的案件都是發生在出任總理期間，包括被指在泰國進出口銀行向緬甸政府提供貸款時濫用職權，利用貸款為其家族持有的電信公司購買設備，被判處3年有期徒刑。他亦被指違規發售彩票，被判處兩年有期徒刑；以及被指瀆職持有國家承包商的股份，被判處5年有期徒刑。

最高法院表示，上述首兩宗案件的刑期同時執行，這意味他信累計的10年刑期，實際上獲得減去兩年。法官下達收監執行通知書後，他信被帶到特別拘留中心，最後送入孔普雷中央監獄。獄方透露，他信患有很多健康問題，包括急性冠狀動脈綜合症、椎間盤突出、高血壓及身體姿勢異常，目前在獄中醫療病房接受全天候觀察。

符合資格 最快一個月可特赦 獄政廳指獄方將為他信提供合適的安全措施，以及確保他能夠得到合適的生活環境、食物、食水、探訪；當地傳媒指探訪的人士包括他信家人、親信，以及不同組織的成員。此外，他信入獄首天已經符合申請王室特赦的資格，可以由他信本人或其親屬準備。獄政廳委員會將考慮有關請求，之後轉交司法部及總理，最後送交泰王佛齊拉隆功考慮。他信屬於王室特赦的個人類別，整個程序或要一個月至兩個月完成。本報綜合報道

他信支持者「紅衫軍」在廊曼國際機場外聚集。（Getty Images圖片） 泰國前總理他信事迹 大批警員在廊曼國際機場戒備，等候他信回國。（Getty Images圖片） 他信在廊曼國際機場向泰王與王后的畫像鞠躬。（Getty Images圖片）