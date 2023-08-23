奶牛養殖場傳惡臭 居民感作嘔

【本報綜合報道】上海市金山區近日有民眾投訴，附近一個奶牛養殖場傳出濃烈臭味，周邊居民苦不堪言，擔憂長期吸入損害健康。民眾希望有關部門重視相關問題，盡快明確異味源頭，採取行之有效的治理方式，降低對於周邊村民產生的影響。

專家指長吸損健康 內地傳媒周一報道，金山區有一個屬於「上海振華奶牛有限公司」的奶牛養殖場，建立以來附近瀰漫一股腐敗的酸臭味，令人作嘔。養殖場內地面滿布大量飼料，棚內遍地污水及垃圾。該養殖場與村落的直線距離僅約100米。當地一名于姓村民指已經過去一個月，即使整天不開門窗，「滿間屋都能聞到臭味，早就聞麻木了」。

從事異味治理工作多年的專家表示，近年來奶牛養殖業的規模化、集約化發展，使奶牛場成為環境污染及異味擾民的源頭。氣味中主要的致臭物質為氨氣和硫化氫，一旦長期吸入不但傷害人體的呼吸道，引起喉嚨痛等症狀，對於長時間處於該環境中的動物來說，也會使其免疫力下降，尤其會提高呼吸道、肺炎等疾病的發病率。