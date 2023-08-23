自稱官方指定 電器維修公司抬價

【本報綜合報道】上海市浦東新區一間電器維修公司自稱官方指定，維修時抬高價格，更換兩匹冷氣機的製冷劑收取2,800元（人民幣‧下同，約3,039港元）。內地傳媒周一報道，該公司不但使用假地址，負責浦江鎮事務的閔行區浦江鎮相關工作人員亦強調，官方無指定電器維修公司。

鎮部門否認有相關安排 事發上月底，吳老伯發現家裏冷氣機漏水，且製冷效果不佳，於是從街上傳單發現一件自稱「浦江街道社區維修服務中心」的維修公司，對方稱免收上門費和公開服務報價。他致電邀請對方上門維修冷氣，維修工人完成工作後報價稱兩匹冷氣機合共需要添加30個製冷劑，每個製冷劑單價60元（約65港元），聯同上門人工費總價2,800元。

由於維修費用過高，吳老伯的女兒懷疑事有蹊蹺，於是致電其他維修公司詢問，獲知其實兩匹冷氣機只需要添加10個製冷劑，收費通常不超過500元（約542港元）；若加上冷氣水管漏水等其他問題，總價格不會超過1,000元（約1,085港元）。