情夫舉報出軌 女衞生院長遭免職

【本報綜合報道】湖南省邵陽市綏寧縣金屋塘鎮衞生院女院長近日被舉報婚內出軌，欺騙出軌對象感情。內地傳媒周一引述綏寧縣衞生健康局回覆稱，調查後確認金屋塘衞生院院長違反生活紀律問題基本屬實，已經免去其院長職務。疑似女方丈夫反斥舉報者以假意幫忙、多方討好等方式，蓄意接近其妻在先。

一名男網民今年5月31日在政府留言板控訴，金屋塘衞生院院長黎×欺騙其感情，她以自己夫妻感情破裂為由，與該名單身的網民相處快兩年。黎前年7月由樂安鋪衞生院副院長調到朝儀衞生院任院長，同年8月與男網民發展感情關係，他現在才驚覺受騙。他批評黎作為一院之長，又是黨員及縣級黨代表，其行為極不端正、道德敗壞、生活作風惡劣。