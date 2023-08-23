7人自駕遊困沼澤 青海無人區謝絕旅客

青海日前有來自山東的7名遊客自駕遊期間失聯，經警方搜索後被發現困在無人區沼澤，最終獲救。青海省文化和旅遊廳周一發公告稱，嚴禁遊客擅自進入無人區、未開放和未開發景區開展探險、旅遊等活動。

海西州公安局指，被困人員是首次自駕前往哈拉湖，因對前往哈拉湖的路線不熟，加之該地區無手機信號覆蓋，無法使用手機導航、通訊功能，導致迷路並發生陷車。被困人員遠在山東濟南的友人袁先生因長時間聯絡不到出行人士，遂向公安機關報警。

事故終靠直升機施援轉移 當局上周四下午接報後，派員飛行搜索4個多小時後，發現了車輛被困於哈拉湖東側海拔4,300米的一片沼澤地。警用直升機在高海拔區域通過空中引導，將兩台被困車輛轉移至安全區域。當日下午近7時，直升機再度啟航，把4名身體出現不適症狀的旅客送往德令哈市。救援人員同日晚上11時許，將兩台車輛護送駛抵德令哈市。出現高反症狀的旅客經醫護處理、休息休整，身體狀態已恢復。

青海省文旅廳工作人員表示，該省地處青藏高原腹地、高寒地區，部分區域通訊信號微弱或無信號，野外危險區域、無人區較多，地形環境複雜。如徒步或駕車進入無人區、未開放和未開發景區等野外區域，將面臨難以預判的風險，隨時都會發生缺水、缺氧、迷途、陷車、失聯等生命危險，救援極困難。

私下探險求救需承擔費用 公告稱，遊客需進一步增強自我保護意識，不擅自離開國省道、鄉村公路、旅遊公路，深入無人區、未開放和未開發景區等危險區域開展探險、旅遊和穿越等活動。沒經過相關部門批准或報備，嚴禁遊客非法進入自然保護區、生態紅線、水源地進行探險、旅遊等活動。各旅遊公司、旅行社、民間組織、俱樂部等社會團體不經報備批准，不得以探險、穿越、科考為名組織旅遊團隊深入自然保護區。各類人員和團體因私自探險、穿越自然保護區、無人區等被困，救援費用由相關人員和團隊全額承擔。本報綜合報道