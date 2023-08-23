將迎入汛最大洪水 三峽水庫增下洩流量
【本報綜合報道】金沙江及長江中下游流域連續兩日受大雨侵襲，水利部長江水利委員會昨日發布消息，三峽水庫將發生今年入汛以來最大洪水過程。長江委下發調度令，調度三峽水庫自當天開始增加出庫流量按日均每秒2.2萬立方米控制，後續根據滾動預報逐步加大下洩流量。
根據水文氣象預報，洞庭湖區、長江中游幹流、鄱陽湖水系及長江下游，周一至昨天累計雨量20毫米至40毫米。自今天至下周日，長江上游及漢江流域有中雨至大雨，局部地區暴雨的降雨過程，其中渠江、向家壩至寸灘區間、三峽庫區萬州至宜昌區間及漢江上游石泉以下等區域累計雨量70毫米至100毫米等。
根據目前和預測的降雨情況，長江上游金沙江、岷江、沱江、嘉陵江、烏江等支流，三峽水庫、清江以及漢江將發生明顯漲水過程，金沙江石鼓站水位將超保證水位，部分中小河流可能發生超警或超保洪水，局部地區引發山洪災害的風險高。長江中下游水位較同期多年平均水位偏低3.23米至4.48米，但較2022年同期偏高1.98米至2.69米。
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