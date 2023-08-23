將迎入汛最大洪水 三峽水庫增下洩流量

【本報綜合報道】金沙江及長江中下游流域連續兩日受大雨侵襲，水利部長江水利委員會昨日發布消息，三峽水庫將發生今年入汛以來最大洪水過程。長江委下發調度令，調度三峽水庫自當天開始增加出庫流量按日均每秒2.2萬立方米控制，後續根據滾動預報逐步加大下洩流量。

根據水文氣象預報，洞庭湖區、長江中游幹流、鄱陽湖水系及長江下游，周一至昨天累計雨量20毫米至40毫米。自今天至下周日，長江上游及漢江流域有中雨至大雨，局部地區暴雨的降雨過程，其中渠江、向家壩至寸灘區間、三峽庫區萬州至宜昌區間及漢江上游石泉以下等區域累計雨量70毫米至100毫米等。