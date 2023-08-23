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天津大廈燒通頂
火場冒出大量黑煙。
天津市一幢大廈昨日發生嚴重火警，半邊竄出火舌「燒通頂」。事發大廈位於南開區南京路與萬德莊南北街交口處，從大樓一側外立面到頂樓均可見明火，並冒出濃煙。消防部門趕到現場全力滅火，當局暫未通報事件中有人傷亡。
大批消防員到場撲火。
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