兩岸國際

天津大廈燒通頂

火場冒出大量黑煙。 火場冒出大量黑煙。
火場冒出大量黑煙。
天津市一幢大廈昨日發生嚴重火警，半邊竄出火舌「燒通頂」。事發大廈位於南開區南京路與萬德莊南北街交口處，從大樓一側外立面到頂樓均可見明火，並冒出濃煙。消防部門趕到現場全力滅火，當局暫未通報事件中有人傷亡。
大批消防員到場撲火。大批消防員到場撲火。
大批消防員到場撲火。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc