天津市一幢大廈昨日發生嚴重火警，半邊竄出火舌「燒通頂」。事發大廈位於南開區南京路與萬德莊南北街交口處，從大樓一側外立面到頂樓均可見明火，並冒出濃煙。消防部門趕到現場全力滅火，當局暫未通報事件中有人傷亡。