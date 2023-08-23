丹麥在野黨擬訪台灣遭反對

丹麥外交大臣拉斯穆森上周訪問中國大陸，與中國大陸外交部長王毅舉行會談。丹麥傳媒周日報道，當地在野人民黨籌劃國會訪問團前往台灣，遭部分黨派議員反對。人民黨稱此行可以向美國等盟友釋出信號，那就是丹麥政府現時的中國路線錯誤；紅綠聯盟批評此舉純屬炒作，其他黨派亦明言不會考慮。（綜合報道）