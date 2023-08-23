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中澳領事磋商便利人員往來
中國外交部領事司司長吳璽與澳洲外交貿易部領事與危機管控司司長斯賓塞周一共同主持中澳第17輪領事磋商，雙方就便利人員往來、維護公民和機構安全與合法權益等交換意見，同意落實好兩國領導人共識，進一步便利雙方人員往來，切實維護公民和機構安全與合法權益，為雙方各領域務實合作創造良好條件。（綜合報道）
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