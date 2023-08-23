菲派4船入仁愛礁 華指送食物特殊放行
【本報綜合報道】南海局勢持續緊張，菲律賓昨日派出兩艘運補船和兩艘海警船進入南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警局指依法進行嚴正警告、全程跟監、有效規制，並從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦運送生活物資作出臨時特殊安排。
中國海軍局發言人劉德軍表示，上述菲律賓船隻未經中國政府允許，擅自進入涉事海域。中國海警針對菲律賓未搭載用於大規模加固違規建材的實際，對菲方向「坐灘」軍艦馬德雷山號運送食品等必要生活物資作出安排。劉德軍強調，中國對仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，反對菲律賓借運補之機向非法「坐灘」軍艦運送違規建材，中國海警將依法在中方管轄海域，持續維權執法。
菲律賓今次補給行動由武裝部隊及海岸防衞隊聯合執行，當局稱成功完成輪換及補給任務，並重申繼續以定期形式，向位於南海的菲方據點展開例行任務。本月5日，中菲兩國海警船在仁愛礁鄰近海域發生衝突，中方海警船向菲方船隻發射水炮。
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