菲派4船入仁愛礁 華指送食物特殊放行

中國海軍局發言人劉德軍表示，上述菲律賓船隻未經中國政府允許，擅自進入涉事海域。中國海警針對菲律賓未搭載用於大規模加固違規建材的實際，對菲方向「坐灘」軍艦馬德雷山號運送食品等必要生活物資作出安排。劉德軍強調，中國對仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，反對菲律賓借運補之機向非法「坐灘」軍艦運送違規建材，中國海警將依法在中方管轄海域，持續維權執法。