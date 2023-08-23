陸核潛艇傳嚴重事故 台稱無相關訊息證實

【本報綜合報道】網上昨天流傳未經證實的消息指，一艘解放軍攻擊核潛艇在台灣海峽發生嚴重事故，更稱艦上全體官兵罹難。台灣國防部昨日表示，軍方透過聯合情監偵手段，綿密且非常慎重地掌握周邊動態，但現在沒有相關訊息證實此傳聞。

台灣國防部發言人孫立方在例行記者會，被問及有關網上流傳中國大陸093型攻擊核潛艇在台灣海峽附近發生事故，稱到目前為止並沒聽到有關證實這個訊息的內容，此類訊息來自社群媒體，未有其他官方說法確認。記者追問目前台軍還沒法完全掌握情況所以沒法公開，還是沒法對此表態，孫立方稱如何綿密掌握周邊動態，是國防部重視也很認真做的事，但對於現在社群媒體流傳的說法沒有其他評論。