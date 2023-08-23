中美洲議會決議 大陸取代台任觀察員身份

台方譴責稱退出

中美洲議會在尼加拉瓜首都馬那瓜召開全體會議，通過讓中國大陸成為該機構常駐觀察員。台灣外交部批評，尼加拉瓜黨團及部分親中國大陸議員罔顧台灣對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結及破壞中美洲地區民主及和諧；又斥責尼加拉瓜總統奧爾特加操弄「一中原則」，對此強烈譴責。台方指摘陸方不斷以各種手段打壓台灣的國際參與空間，企圖公然干預台灣民主選舉，無法獲得國際社會認同，台方不會屈服於其文攻武嚇。