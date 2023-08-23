在京從事涉外調查 美企罰1164萬

【本報綜合報道】美國盡職審查公司美思明智集團（Mintz Group）位於北京市的辦事處，今年3月傳出遭突擊搜查，更有員工被帶走。根據北京市統計局消息，該公司因違法從事涉外統計調查活動，上月被當局沒收並罰款約1,068萬元（人民幣‧下同，約1,164萬港元）。

北京市統計局上月14日在官網發出的公告顯示，該局同月5日發出的裁決書稱，美思明智商務諮詢（北京）有限公司2019年3月至2022年7月進行的37項目涉外調查過程中，存在未依法報經批准取得涉外統計調查資格，從事涉外統計調查活動行為，違反中國相關規定。當局決定沒收該公司違法所得約534萬元（約582萬港元），並處相同金額罰款。

裁決又稱，該公司需要在收到裁決書當天起15天內繳交罰款，否則當局將每天按罰款金額3%加處罰款，並申請法院強制執行。如公司不服裁決，可以在收到裁決書起60天內向北京市人民政府申請行政覆議，6個月內直接向北京市西城區人民法院提起行政訴訟。