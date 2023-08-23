27個中國實體 被美剔出未經驗證清單

雷蒙多

【本報綜合報道】中國商務部昨日宣布，應中國商務部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多本月27日至30日訪華。美國商務部工業和安全局周一宣布，把33個實體從「未經驗證清單」剔除，其中27個實體在中國，另有一些實體位於印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其、阿聯酋。上述移除名單昨日將刊在聯邦公報，屆時正式生效。

負責出口執法的美國商務部助理部長阿克斯羅德（Matthew S. Axelrod）表示，有能力驗證外國實體接收美國出口的合法性和可靠性，是出口管制的核心原則，今次剔除實體名單顯示，相關國家與當局合作完成最終用途檢查，證明企業獲得實質利益。中國外交部昨日回應時歡迎美方的決定，認為這表明雙方是可以在相互尊重基礎上，通過溝通解決具體關切，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。

美中貿易代表團訪華 與此同時，中國國務院總理李強周一在北京人民大會堂，會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏率領的美中貿委會成立50周年訪華團。中方指，中美經濟互補性遠大於競爭性，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係都符合雙方共同利益，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行。

另一方面，中國全國人大常委會委員長趙樂際周一在人民大會堂與塔吉克斯坦上議院議長埃莫馬利舉行會談，希望深化打擊「三股勢力」及毒品犯罪等領域合作，共同防範域外勢力滲透干涉，共同維護地區和平穩定；會後二人共同簽署合作協議。