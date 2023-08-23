美M1A2T坦克 38輛明年交台

加拉格爾

總耗資101億引進 台方揚言優於陸99式坦克 台灣傳媒昨日報道，台灣向美國採購的108輛M1A2T坦克即將出廠，明年將有首批38輛付運。這款被指是火力強大、指揮通訊佳、防護力強、機動快的坦克，有助台灣強化反制戰力，台方聲言其性能強於對岸解放軍現役99式坦克。

台灣斥資超過405億元新台幣（約101億港元）從美國引進M1A2T坦克，這宗軍購案目前進度正常，美方去年7月邀請台方人員試乘首輛改裝完成的坦克。台灣總統蔡英文周一在總統府聽取行政院簡報時公布好消息，稱首批坦克快將出廠。她指國防改革逐步展現成果，陸軍八輪裝步戰鬥車今年底將完成683輛撥交，空軍勇鷹號高教機完成16架交機，F16A/B戰機性能提升計劃今年底將完成全數141架改裝工程。

之後兩年再交付70輛 台灣陸軍司令部先前介紹M1A2T坦克的性能時，形容今次軍購案有4大特點，分別是快速機動能力、掌握戰場主動；淘汰更換老舊裝備、提升整體戰力；提升聯戰效能、精準火力殲敵；部署重點要域、鞏固中樞安全。報道指，台灣陸軍曾經進行比對，發現M1A2T坦克在火力、防護力、機動力等指標上，均大勝解放軍現役99式坦克。

台灣陸軍裝甲部隊擔任種子教官的官兵，在美國接受M1A2T坦克的操作、射擊、維修等項目訓練，完成後回台成為教官並展開後續訓練。根據台灣國防部文件，除了明年首批坦克外，餘下坦克2025年及2026年分別交付42輛及28輛。台灣向美國採購軍備同時，亦研發主要武器系統，包括自製潛艇，首艘原型艦有望下月如期下水。

另一方面，美國國會眾議院中國問題委員會主席加拉格爾周一接受美國傳媒訪問時表示，解放軍近日圍台演習是試圖影響台灣總統選舉，若台灣副總統賴清德當選，預料北京變得更具侵略性，美方應該盡力避免戰爭爆發，以免出現災難性後果。他稱這是現任及下任美國總統最優先的工作，避免開戰的最好方式是展現軍事實力。

加拉格爾同時在訪問談到中國大陸的內部問題，他聲稱中國大陸正在面臨經濟與人口兩大問題，並預計2020年代末至2030年代初情況最嚴重；又指當北京當局開始處理自身內部問題後，將變得更具侵略性，形容全球目前正在處於「極大危險期」。本報綜合報道