海南熱帶野生動植物園周日為園內大熊貓兄弟「貢貢」和「舜舜」舉行10歲生日慶典，工作人員當日精心布置了熊貓館，準備了熱帶水果、竹子及豪華冰蛋糕等美食供牠們享用。牠們早上沐浴後便開始享受生日大餐，憨態可掬的模樣十分惹人喜愛。