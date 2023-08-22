兩岸國際

海南大熊貓慶生
海南熱帶野生動植物園周日為園內大熊貓兄弟「貢貢」和「舜舜」舉行10歲生日慶典，工作人員當日精心布置了熊貓館，準備了熱帶水果、竹子及豪華冰蛋糕等美食供牠們享用。牠們早上沐浴後便開始享受生日大餐，憨態可掬的模樣十分惹人喜愛。
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