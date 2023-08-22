龐貝古城旁別墅 發現奴隸蝸居 環境駭人

意大利文化部周日表示，考古學家在古蹟龐貝城牆以北約600米的一座古羅馬別墅中，發現一間小型臥室，推測當時的奴隸曾居住在內，揭示了他們古時卑微的社會地位。

該房間於近2,000年前的一場火山噴發中被摧毀，家具和織物等物件均被火山灰所覆蓋及分解，考古學家利用石膏填充後，再現該些物件的原始形狀和輪廓，包括床上皺成一團的氈子輪廓。

曾遭盜墓者破壞 龐貝考古公園主任祖克特列杰（Gabriel Zuchtriege）表示，考古學家在該處發現兩張床，僅得其中一張有床墊，另外還發現兩個小櫃子、一批裝有3隻老鼠遺骸的雙耳瓶和陶瓷容器，但並未發現限制奴隸在房間內的鎖或鏈條痕迹，凸顯當時社會底層生活不穩定和衞生條件差的特徵。

該座別墅曾於1907至1908年開始挖掘工作，後於2017年重啟，警方當時發現該處被不法分子挖掘和掠奪。

考古學家指出，盜墓者為了進入別墅的另一區域，今次發現的其中一張床部分被摧毀。文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）表示，保護以及研究工作將會繼續進行。本報綜合報道