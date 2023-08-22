風暴登陸墨西哥 大雨毀路奪命

【本報綜合報道】熱帶風暴「希拉里」周日在墨西哥西北部下加利福尼亞半島登陸，造成至少一人死亡，「希拉里」將繼續向偏北方向移動橫過美國加州。加州南部同日發生黎克特制5.1級地震，震央位於洛杉磯西北約130公里，之後發生4次3級地震，暫未有傷亡及損毀報告。

加州發生5.1級地震 「希拉里」登陸時最高持續風速約每小時100公里，為墨西哥西北部帶來強風暴雨，洪水沖毀道路，一輛汽車被洪水沖走，造成一人死亡，車上另外4人獲救。當地學校及其他非必要活動全部暫停直至昨日。墨西哥政府向受風暴影響的州份調派接近1.9萬名士兵戒備，電力部門亦派出800名工人和數百輛汽車應對停電。

美國氣象部門就警告，雖然「希拉里」登陸前由颶風減弱為熱帶風暴，但指它仍然是危險風暴，會為美國西南部廣泛地區帶來大雨，有可能引發災難性洪水；又警告加州東南部、亞利桑那州西部、內華達州南部、猶他州西南部有可能發生龍捲風。洛杉磯市長巴斯呼籲居民如非必要不要外出。