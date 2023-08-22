疏散逾6萬人 卑詩省山火失控 加國派軍隊出動

加拿大卑詩省山火形勢嚴峻，截至上周六已有超過3.5萬居民收到疏散令，另有3萬名居民收到疏散警報。加拿大總理杜魯多周日表示，應卑詩省政府的要求，聯邦政府將動用軍隊支援應對迅速蔓延的火勢，並幫助該省疏散、集結和其他後勤任務。

實施旅行禁令 騰出住宿 卑詩省上周五晚宣布進入緊急狀態，賦予官員更多權力來應對火災風險，並在翌日實施非必要旅行禁令，以便為疏散人員和消防員騰出住宿空間。當局敦促疏散令區內的居民立即離開，避免前往火區以及操作無人機拍照，因為這會妨礙消防員的工作。

卑詩省西基洛納消防隊長布羅隆德（Jason Brolund）表示，過去4天與史詩般的火災搏鬥後，已看到一些希望。他形容目前情況已有所改善，幫助消防員腳踏實地展開工作，終於感覺他們正在前進而不是倒退。惟當局表示，由於未來數天天氣仍不利於滅火，相信要進一步控制火勢是非常困難。

數據顯示，卑詩省發生了380多宗火災，其中150宗火勢失控。一些城市的空氣品質指標（AQI）超過350，達到危險水平。卑詩省薩蒙阿姆市更記錄了全國最差的空氣品質，AQI達到470。森林火災在加拿大並不罕見，但今次大火除了導致至少4名消防員犧牲，更在全國範圍已造成約14萬平方公里的土地被燒毀，煙霧甚至延伸到美國東海岸。政府官員預計，考慮到大規模類似乾旱的情況，野火季節可能會持續到秋季。本報綜合報道