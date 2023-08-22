星洲斥404億推新政助退休

【本報綜合報道】新加坡總理李顯龍周日宣布將耗資70億元（坡元‧下同，約404億港元），推出「共同前進配套計劃」滿足中老年人的退休需求；同時明年下半年開始調整組屋政策，所有新預購組屋項目分為「標準地段組屋」、「優選地段組屋」、「黃金地段組屋」。他強調，要確保所有薪金階層的國人能夠負擔得起組屋。

李顯龍表示，50歲至64歲壯齡人士退休的日子正在悄然逼近，但他們不必擔心，「政府會幫助你們，你們不會被拋下」。「共同前進配套計劃」分為三大部分，中低收入者只要繼續工作，每年獲得400元至1,000元（約2,308港元至5,772港元）「就業儲蓄花紅」；這筆錢存入公積金戶口，不包括僱主和僱員例常繳交的公積金內。

公積金餘額未達基本存款者可以得到1,000元至1,500元（約5,772港元至8,658港元）一筆過「退休儲蓄花紅」，沒有工作的新加坡公民也得到這筆補貼，包括放棄事業照顧家庭、公積金餘額非常低的家庭主婦。為了幫助支付醫療和保險費用，該計劃也包括500元至1,000元（約2,886港元至5,772港元）一次性「保健儲蓄花紅」。

改革組屋政策 推出三地段 至於備受關注的組屋政策改革，李顯龍形容現行的「成熟」和「非成熟」組屋區概念將不再適用，新加坡需要一個全新的框架，旨在確保每個市鎮和地區擁有良好的社會混合，讓不同階層的國人住在組屋內，同時確保制度對所有人公平。新組屋分類將不影響現有組屋項目，換言而之，現有組屋和已預購的組屋將不會重新分類。

「標準地段組屋」遍布各區，包含建屋局的標準津貼補貼和限制；「優選地段組屋」位於地區較優越地點，比「標準地段組屋」享有更多津貼和更嚴格售屋限制；「黃金地段組屋」位於最核心地區，購屋者享有最多津貼，但面對最嚴格售屋限制。