危地馬拉反貪候選人 爆冷勝出
【本報綜合報道】危地馬拉周日舉行大選，根據官方已經點算的95%選票，64歲候選人阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）獲得59%選票，大幅領先全國希望聯盟候選人、前第一夫人托雷斯（Sandra Torres）的36%，爆冷獲勝。
阿雷瓦洛是危地馬拉首位民選總統胡安的兒子，他在競選過程抨擊腐敗政客帶來的禍害。在經歷首輪投票的低投票率和無效票後，選舉委員會在周日投票結束時，宣布當地投票率達到歷史最高水平，同時沒有發生「重大事件」。阿雷瓦洛將接替右翼總統賈馬太成為國家新任領導人，賈馬太執政期間，多名打擊貪腐的檢察官被捕或流亡；成千上萬國民移居國外，希望尋求更好的生活。
承諾改善與中國關係
危地馬拉為台灣邦交國，阿雷瓦洛此前表示，若當選總統將尋求與中國大陸建立更緊密的關係，強調外交政策須以自身利益為基礎，但並未表明與台灣斷交而轉與北京建交；又指與台灣邦交及發展與中國大陸的經貿關係並無衝突。
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