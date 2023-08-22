危地馬拉反貪候選人 爆冷勝出

【本報綜合報道】危地馬拉周日舉行大選，根據官方已經點算的95%選票，64歲候選人阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）獲得59%選票，大幅領先全國希望聯盟候選人、前第一夫人托雷斯（Sandra Torres）的36%，爆冷獲勝。

阿雷瓦洛是危地馬拉首位民選總統胡安的兒子，他在競選過程抨擊腐敗政客帶來的禍害。在經歷首輪投票的低投票率和無效票後，選舉委員會在周日投票結束時，宣布當地投票率達到歷史最高水平，同時沒有發生「重大事件」。阿雷瓦洛將接替右翼總統賈馬太成為國家新任領導人，賈馬太執政期間，多名打擊貪腐的檢察官被捕或流亡；成千上萬國民移居國外，希望尋求更好的生活。