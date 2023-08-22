王毅撐恢復伊朗核協議

王毅

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周日應約與伊朗外交部長阿卜杜拉希揚通電話，雙方就伊朗核問題交換意見，阿卜杜拉希揚介紹與各方接觸最新進展。

王毅稱只有恢復全面協議的完整、有效執行，才能夠從根本上解決伊核問題；中方願與包括伊方在內的各方加強協調，推動核問題朝着有利於維護地區和平穩定的方向發展。

王毅表示，中方願與伊朗繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，共同反對外來干涉，抵制單邊霸凌行徑，捍衞中伊兩國主權、安全、發展利益。

他提到伊朗和沙特阿拉伯在北京對話後，雙方持續邁出改善關係步伐，帶動中東形成和解潮。中方讚賞伊朗做出正確決斷，將繼續支持中東各國探索符合自身國情的發展道路。

與伊朗外長通話 阿卜杜拉希揚表示，伊朗高度重視伊中全面戰略夥伴關係發展，期待同中方保持高層交往，深化「一帶一路」經濟倡議框架下的合作，在國際和地區事務中加強協調配合。

他又感謝中方推動伊沙關係正常化，高度讚賞中方為此發揮的建設性作用。

阿卜杜拉希揚