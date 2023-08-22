荷蘭 丹麥 供61架F16應對空襲

澤連斯基戰機隊計劃 烏克蘭總統澤連斯基一直追求建立F16戰機機隊，如今距離實現這個計劃邁出重要一步。他周日先後訪問荷蘭及丹麥，獲得兩國承諾合共提供61架F16戰機，形容這是歷史性的決定，對加強保護國家領空阻止俄羅斯空襲很重要。

澤連斯基首先到訪荷蘭會見該國首相呂特，聽取有關F16戰機計劃的匯報。兩國同意當烏克蘭空軍飛行員及工程師完成所需訓練後，荷蘭將提供該款美製戰機。澤連斯基表示涉及的戰機數量是42架，但呂特指荷蘭需要部分戰機協助在丹麥及羅馬尼亞實施的訓練，同時探討餘下戰機是否均援助烏克蘭，強調無法提供確定的數字。

另討論飛行員訓練 澤連斯基同時提到，烏克蘭需要為接收F16戰機在基礎設施方面做好準備工作；又指軍方亦需要加強防空能力，特別是秋冬季即將來臨，俄羅斯很大機會再度對烏克蘭能源基礎設施發動導彈攻擊。他透露自俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，已經使用超過6,500枚導彈及3,500多架攻擊無人機，絕大部分都是攻擊民用而非軍事目標。

結束荷蘭的行程後，澤連斯基轉往丹麥會見該國首相布雷澤里克森。澤連斯基宣布兩國同意丹麥向烏克蘭移交19架F16戰機，布雷澤里克森希望可以在新年時先交付6架、明年再交付8架，餘下5架2025年交付；又形容這項戰機捐贈是丹麥堅定不移支持烏克蘭為自由奮鬥的象徵。此外，兩人討論擴大丹麥訓練烏克蘭空軍飛行員的計劃。

俄基地遇襲 轟炸機焚毀 另一方面，俄羅斯國防部上周六表示，諾夫哥羅德州索利齊-2（Soltsy-2）空軍基地當天上午10時遭烏克蘭一架航拍型無人機恐怖襲擊，基地外部監視哨站的武裝人員使用小型武器擊毀無人機。襲擊引致停機坪發生火警，很快被消防部門撲熄，事故中沒有人員傷亡，只有一架飛機損毀。該空軍基地距離烏克蘭約650公里。

網上流傳的照片可見，該架受損的圖22M3戰略轟炸機被大火吞噬徹底摧毀。有高頻無線電觀察員在社交網表示，上周六有6架圖22M3戰略轟炸機飛離索利齊-2空軍基地，前往位於北極圈內、俄羅斯西北部科拉半島摩爾曼斯克州奧列尼亞空軍基地。本報綜合報道