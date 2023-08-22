峰會在即 傳華推動金磚國擴規模

【本報綜合報道】金磚國家領導人周二至周四在南非約翰內斯堡舉行峰會之際，有指多國希望加入成為新成員。英國傳媒周一報道，中國試圖推動金磚國家擴大規模，或出現逾10年來首次大規模擴張，抗衡西方國家主導的七大工業國集團（G7）。

抗衡G7 印尼或是新成員

報道引述中國官員指，若把金磚國家擴大至佔全球生產總值的比例至與G7相若，他們在世界上的集體聲音就變得更強大。知情人士表示，金磚國家應該作為為開發中國家謀求利益的不結盟團體，抑或成為公開挑戰西方國家的政治勢力，中國與印度對此意見分歧。南非官員透露，目前有23個國家有意加入金磚國家，但不太可能全部同時加入，他們必須明白如何作決策，以及擴張時候選國家要知道優先事項。