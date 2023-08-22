澳洲外長稱需戰略平衡 針對中國

黃英賢

【本報綜合報道】澳洲近年加強與美國合作，應對中國在印太地區的挑戰，包括組建核動力潛艇艦隊，導致中澳關係緊張。澳洲外交部長黃英賢周日接受訪問時，未有明確否認與澳中兩國正在展開軍備競賽，但強調透過威懾及安撫實現戰略平衡。

對於澳洲國防部以中國軍力增長，作為配備核動力潛艇的理由，黃英賢指在區內明顯見到軍力增長，澳洲要確保為戰略平衡作出貢獻，戰略平衡是該國在區內尋求穩定、繁榮、和平的基礎，也是與別國交往的基礎。主持人追問若中國繼續建造更多潛艇及軍艦，澳洲是否也要跟着這樣做時，黃英賢表示區內戰略平衡出現變化，戰略環境更具挑戰性，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）擁有威懾及安撫的作用。

稱正邀請王毅訪澳洲 與此同時，黃英賢指澳洲正在就邀請中國外交部長王毅，來到澳洲參加兩國高級別政府會談進行溝通，預期對話將在適當的時候在澳洲展開，相關官員正在研究具體日期，又指渴望看到澳中兩國外交部長之間有更多會晤。黃英賢去年前往中國參與兩國外交與戰略對話，澳洲總理阿爾巴內塞也計劃訪華，但仍然未確定具體日期。