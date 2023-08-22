夥美演習啟動 韓全國同步後勤演練

【本報綜合報道】南韓與美國昨日正式啟動代號「乙支自由護盾」的聯合軍事演習，美國太空軍首次參與，尋求加強韓美同盟的聯合應對能力及打贏全面戰爭的能力。南韓政府應急後勤演習「乙支演習」亦從當天起在全國範圍內舉行，為期4天。

「乙支自由護盾」上周三至上周五展開預備演習後，昨日進入正式演習階段，持續至下周四。美韓兩國今次開始全面調整演習內容，重點演練從平時狀態迅速轉入戰時狀態的過程，師級規模的「雙龍」聯合登陸演習等25種演習，規模將較去年「自由護盾」大幅擴大，聯合野外機動訓練今年起改稱為「戰士護盾野外機動訓練」。

尹錫悅警告朝或用核武 每年一次的「乙支演習」同日展開，反映各種北韓威脅，旨在完善應急後勤計劃，應對戰爭等國家緊急狀況，熟悉戰時任務遂行流程，南韓行政機關、公共機構等逾4,000個單位的58萬多人參演。演習實施防範國家重要設施遭恐襲的民、官、軍、警聯合應對訓練，以及網絡反恐訓練，明日相隔6年舉行全民參與的防空襲演習。

南韓總統尹錫悅昨日主持「乙支國務會議」時指，北韓為了達成戰爭目的，會動員所有可用手段，甚至不惜使用核武，今年的「乙支演習」將首次演練應對朝核威脅。他警告若戰爭爆發，北韓從戰爭初期便會憑藉宣傳假和平、傳播假新聞等方式擾亂和分裂南韓社會，因此團結韓方內部力量，徹底摧垮朝方類似企圖尤為重要。