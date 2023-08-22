金正恩登警衞艦 視察試射巡航導彈

【本報綜合報道】南韓與美國代號「乙支自由護盾」的聯合軍事演習昨日登場，北韓官媒同日公布領袖金正恩視察軍隊的消息，指他觀看軍艦發射巡航導彈的演習。

朝中社在報道未有提及金正恩的具體視察日期，僅表示接受視察的部隊是人民軍海軍東海艦隊近衞第二水上艦艇戰隊。報道指，金正恩了解軍艦的戰鬥動員準備及戰備情況、軍人的部隊生活、軍港改建計劃，之後登上即將進入海上警戒值勤的661號警衞艦。當他了解軍艦武器裝備及戰鬥準備狀態後，高度讚賞該艦保持能夠應對突發情況的敏捷機動能力及強大打擊能力，「萬全做好經常性戰鬥動員姿態」。

與此同時，金正恩觀看警衞艦水兵的戰略巡航導彈發射訓練，確認軍艦的戰鬥功能及導彈武器系統特點，並使全體水兵熟悉實戰環境中的攻擊任務執行動作。報道形容，「全體水兵分毫不差地迅速準確命中目標，完美展示了軍艦的經常性動員姿態和攻擊能力」。金正恩最後強調，人民軍海軍在有事時挫敗敵人的戰爭意志、落實最高司令部的戰略戰略意圖、保衞國家主權與安全方面，均承擔重大使命和任務。

根據朝中社發布的照片，該艘北韓警衞艦採用部分低雷達反射面設計。南韓聯合參謀本部官員昨日回應時表示，北韓發射的不是戰略巡航導彈，只是反艦導彈，而且未有命中靶標；又指朝中社公開的艦艇不是近10年內，北韓建成的最新型警衞艦。