傳日本最快後天排放核污水 中方批評出爾反爾

【本報綜合報道】備受關注的日本福島第一核電站核污水排放入海計劃，日本首相岸田文雄將在今天閣僚會議就具體時間作出決定，當地傳媒指最快實施的時間是周四。中國外交部昨日強調，核污水一旦排放入海就「覆水難收」，敦促日本政府正視國內民眾及國際社會的正當合理關切，不要作出錯誤決定，停止強推有關計劃。

首相今在閣僚會議拍板 岸田文雄昨日在首相官邸與全國漁業協會聯合會會長坂本雅信會面，承諾負上全責持續採取必要措施，讓漁業人士今後數十年都能夠安心維持生計。他透露將在閣僚會議，確認和討論確保核污水排海的安全性、形象受損應對措施進展及今後的舉措。坂本雅信再三強調立場不變，反對政府未得到漁業界和國民理解就排放核污水。

中國外交部發言人汪文斌回應時指，日本政府2015年在給福島縣漁業聯合會的書面文件承諾，沒得到利益攸關方理解前，不會對核污水採取任何處置措施；時至今日包括福島縣漁業組織在內的大量日本民眾仍強烈反對排海。他強調日本這種背棄承諾、出爾反爾做法，失信於民眾，也失信於國際社會。

另一方面，共同社周日引述消息報道，中國與俄羅斯上月向日本政府提出20項質詢，促請日本探討把核污水化成水蒸氣排入大氣的方案，日方以監測大氣中放射性物質較海洋困難為由否決。中俄兩國提到，日本排海經費34億日圓（約1.8億港元），是水蒸氣排入大氣方案十分之一，質疑日方選擇顯而易見是基於經濟成本考慮。

東京有民眾示威反對排放核污水。（Getty Images圖片） 岸田文雄