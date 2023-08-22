澳洲再強軍 65億購美戰斧巡航導彈 印太添不穩

霍巴特級神盾驅逐艦

澳洲政府昨日拍板斥資13億澳元（約65億港元），向美國採購超過200枚射程1,600公里的戰斧陸攻巡航導彈，成為神盾驅逐艦遠程打擊手段。澳洲是繼美國及英國後另一個操作該款武器的國家，在導彈時代加強對中國的威懾力。

增神盾艦遠程打擊手段 澳洲國防部長馬利斯宣布，聯邦政府將斥資17億澳元（約85億港元）添置遠程打擊導彈及其他制導武器，目的是讓澳洲國防軍配備有史以來功能最強大、技術最先進的武器系統。當中大部分資金用於採購戰斧陸攻巡航導彈，將由現役霍巴特級神盾驅逐艦採用。澳洲國防部未有說明這款也可以從潛艇發射的巡航導彈，會否由日後從美國採購的維珍尼亞級攻擊核潛艇，以及尚待研發的AUKUS級攻擊核潛艇使用。

日亦採購「戰斧」 夾擊中國 根據美國國防部今年3月發布的消息，美國將向澳洲出售的戰斧陸攻巡航導彈型號是20枚Block IV型及200枚Block V型，Block IV型可以在飛行期間更改攻擊目標，Block V型是Block IV型的導航及通訊性能升級版本。值得留意的是，日本今年2月宣布計劃今個財政年度，向美國採購400枚戰斧陸攻巡航導彈；這代表美方兩個主要印太地區盟友將配備該款遠程武器，形成「南北夾擊」中國之勢的導彈包圍網。

另向美國買入多款軍備 澳洲同時批准以4.31億澳元（約21.7億港元），向美國採購超過60枚增程型先進反輻射導彈。這款由戰機搭載的武器用於攻擊敵方雷達，將裝備在澳洲皇家空軍F35A隱形戰機、超級大黃蜂戰機、咆哮者電子作戰機。澳洲也為陸軍拳師戰鬥偵察車採購射程超過5公里的長釘遠程2型反坦克導彈，總值5,000萬澳元（約2.5億港元）。

馬利斯聲言，採購遠程打擊導彈有助澳洲國防軍，進一步從遠離國土的地方威脅對手。澳洲國防工業部長康羅伊表示，這些導彈有助維持印太地區戰略平衡，為澳洲國防軍提供對任何潛在侵略者的強大威懾，只有威懾才能夠促進地區戰略平衡、和平、穩定。除了上述採購的武器外，澳洲上周五獲得美國國務院批准，美方將出售22套高機動火箭系統，總值15億澳元（約75億港元），澳洲配備的數量增至42套。本報綜合報道

戰斧巡航導彈 戰斧陸攻巡航導彈規格 馬利斯宣布斥資巨額添置遠程打擊導彈。（Getty Images圖片） 澳洲最近採購美製武器清單 澳洲霍巴特級神盾驅逐艦規格