遊客爬長城猝死 需負部分責任

【本報綜合報道】內地某旅遊公司前年組織北京市大巴5天遊，一名遊客爬長城猝死。陝西省西安市蓮湖區人民法院近日審理案件，判旅遊公司對死者造成的損失承擔六成賠償責任，死者自負四成責任，保險公司在保險責任限額內承擔賠付責任。

李×2021年11日前往長城景區遊玩時，未聽從導遊口頭提醒，自行前往較陡峭的景區西側，最終在台階上昏倒，經搶救無效死亡。由於甲旅遊公司作為在北京市聯繫的地接社，共同負責上述旅遊活動，李×親屬事後把某旅遊公司、甲旅遊公司、保險公司訴至法院，要求承擔合約違約責任共計90餘萬元人民幣（約97萬港元）。

法院認為，某旅遊公司作為接待中老年遊客的經營者，其導遊在履行提示風險告知義務時存在瑕疵，過於緊湊的行程安排明顯不合理，對事故發生負有責任。甲旅遊公司未與李×簽訂旅遊服務合約，故在本案毋須承擔合約責任。李×在旅行前未對其身體狀況作必要的評估和檢查，自行前往較陡峭景區，所以應該承擔一定責任。