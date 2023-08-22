19人催谷國外賭博程式 最高囚8年

【本報綜合報道】內地警方調查發現，近年有網絡主播組織人員推廣國外賭博應用程式，吸引國內賭客充值賭博，還組織人員偷渡至境外企圖逃避懲罰。經江蘇省宜興市檢察院提起公訴，法院近日以組織他人偷越國境罪、偷越國境罪、幫助訊息網絡犯罪活動罪，對19人判處拘役兩個月至有期徒刑8年不等。

直播招聘員工稱月薪上萬 案情指，唐××是短片平台的主播，2018年受網民「小鞋子」利誘，推廣賭博應用程式，又曾經赴緬甸「考察」組織情況。唐××愈陷愈深，接受「小鞋子」的安排，先組建推廣團隊、發展賭博會員；隨後借助自己的人氣以遊戲項目、月薪上萬等為幌子，通過直播招聘員工，不斷發展壯大。

警方翌年4月接獲民眾報案後，查封唐××設立在無錫市的賭博應用程式推廣工作室，逮捕兩名成員。唐××便組織員工偷渡至緬甸，自己外逃到馬來西亞擴張「業務」，2020年回國後利用網絡直播「洗白」巨額違法所得。公安機關隨後將唐××的組織成員一網打盡，調查發現其2018年至2020年非法獲利逾2,300萬元人民幣（約2,500萬港元）。