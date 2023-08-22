山道猴台灣爆紅 交通問題掀熱議

【本報綜合報道】影片頻道「Eric Duan」近來上傳題為「山道猴子的一生」的動畫短片，以高度寫實的劇本講述喜歡在山路飆車的鐵騎士生活，在台灣及電單車界爆紅。短片亦帶起道路安全等不同議題的討論，有議員指出當地的交通問題沉疴已久，電單車廠亦呼籲車友駕駛時務必注意安全。

去年3000人死於相關事故 該系列短片涵蓋車圈元素、非法信貸、網紅生態、出軌等題材，雖然作畫醜陋、動畫效果粗糙、背景極端簡陋，但因劇本高度寫實、細節豐富、對話自然，引起台灣觀眾共鳴。連接桃園和新北的「跑山」熱點台七乙線作為該故事場景，近日成為新觀光熱點，大批民眾趁假日朝聖，車潮比過去假日多出三成，警方為此加強攔檢，亦有當地居民投訴家門被當垃圾場。

台灣行政院日前通過《行人交通安全政策綱領》與《道路交通安全基本法》草案外，並精進道路安全教育與駕駛考驗制度，以解決交通問題。民進黨台北市議員許淑華表示，從今年5月全台矚目的台南余小妹妹死亡車禍，到最近爆紅的「山道猴子的一生」，背後是台灣交通一年3,000人死亡的哀傷經驗，其中以鐵騎士及行人佔大多數。她強調，為解決複雜的交通困境，如何改變道路使用者習慣、調整道路設計、公共運輸建設不足等，都考驗執政者智慧。